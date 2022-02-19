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19 февраля, 08:00

СЦКК: В результате обстрела на юге ДНР пострадал мирный житель

Отмечается, что гражданин 1938 года рождения получил контузию. Всё произошло в населённом пункте Коминтерново.

В результате обстрела посёлка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадал мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в населённом пункте Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 года рождения", — говорится в сообщении.

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Напомним, ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. Накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Обложка © ТАСС / AP Photo / Vadim Ghirda

Варвара Романова

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