СЦКК: В результате обстрела на юге ДНР пострадал мирный житель

Отмечается, что гражданин 1938 года рождения получил контузию. Всё произошло в населённом пункте Коминтерново.

В результате обстрела посёлка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадал мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в населённом пункте Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 года рождения", — говорится в сообщении.