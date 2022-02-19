Глава Пентагона Остин не считает блефом возможность "вторжения" России на Украину
Также министр поддержал заявление Байдена, который посчитал, что Москва намерена напасть на Незалежную в ближайшие дни. Остин подтвердил, что "атака может произойти в короткие сроки".
Ллойд Остин. Фото © ТАСС / Attila Husejnow / SOPA Images via ZUMA Press Wire
Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что возможность "нападения" России на Украину не является блефом, ведь, по его мнению, комбинации сил и средств, стянутых к границам Незалежной, достаточно для "успешного вторжения". Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.
"Это не блеф... Я думаю, что собраны правильные вещи — те, которые бы вам понадобились для успешного вторжения", — сказал он.
Также глава Пентагона поддержал заявление Байдена, который недавно выступил в Белом Доме и посчитал, что Россия намерена вторгнуться на Украину в ближайшие дни. Остин подтвердил, что "атака может произойти в короткие сроки".
Сейчас министр обороны США находится в рабочей поездке по Восточной Европе. Полную версию интервью с ним телеканал ABC обещает опубликовать в воскресенье.
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".