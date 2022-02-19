Глава Пентагона Остин не считает блефом возможность "вторжения" России на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что возможность "нападения" России на Украину не является блефом, ведь, по его мнению, комбинации сил и средств, стянутых к границам Незалежной, достаточно для "успешного вторжения". Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.

"Это не блеф... Я думаю, что собраны правильные вещи — те, которые бы вам понадобились для успешного вторжения", — сказал он.

Также глава Пентагона поддержал заявление Байдена, который недавно выступил в Белом Доме и посчитал, что Россия намерена вторгнуться на Украину в ближайшие дни. Остин подтвердил, что "атака может произойти в короткие сроки".