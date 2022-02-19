В пунктах размещения Ростовской области находится почти 1700 человек из Донбасса

На утро субботы в пунктах временного размещения в Ростовской области находится 1692 человека из Донбасса. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев на совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном.

"В пунктах временного размещения у нас сегодня находится — на утро информация, достаточно ранняя — 1692 человека, 737 детей. Пунктов временного размещения задействовано восемь", — рассказал Голубев.

Как сообщалось ранее, Донецкую и Луганскую народные республики покинуло уже более 30 тысяч граждан. В МЧС ЛНР уточнили, что из региона самостоятельно выехало свыше 25 тысяч человек, а в ведомстве ДНР заметили, что на утро 19 февраля эвакуировалось более 6,6 тысячи граждан, в том числе почти 2,5 тысячи детей.