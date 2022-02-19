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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 07:47

В пунктах размещения Ростовской области находится почти 1700 человек из Донбасса

Губернатор российского региона Голубев уточнил, что всего задействовано восемь таких пунктов. Среди беженцев 737 детей.

На утро субботы в пунктах временного размещения в Ростовской области находится 1692 человека из Донбасса. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев на совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном.

"В пунктах временного размещения у нас сегодня находится — на утро информация, достаточно ранняя — 1692 человека, 737 детей. Пунктов временного размещения задействовано восемь", — рассказал Голубев.

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Как сообщалось ранее, Донецкую и Луганскую народные республики покинуло уже более 30 тысяч граждан. В МЧС ЛНР уточнили, что из региона самостоятельно выехало свыше 25 тысяч человек, а в ведомстве ДНР заметили, что на утро 19 февраля эвакуировалось более 6,6 тысячи граждан, в том числе почти 2,5 тысячи детей.

Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Варвара Романова
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