Глава МИД Британии Трасс сообщила о согласовании санкций против РФ с G7 и Евросоюзом
Они будут введены в случае "вторжения" на Украину, заметила министр, указав при этом, что всё ещё надеется, что ситуация будет урегулирована дипломатическим путём, ведь войны в Европе никто не хочет.
Глава МИД Британии Лиз Трасс. Фото © Instagram / elizabeth.truss.mp
Великобритания согласовала с партнёрами по "Большой семёрке" (G7) и Евросоюзу санкции против России в случае "вторжения" на Украину. Об этом заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.
"Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жёсткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию", — сказала она в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
По словам Трасс, уступки не остановят Россию, поэтому европейские государства должны показать силу, поддержав Незалежную. Она напомнила, что Лондон оказывает Киеву экономическую поддержку и поддержку для обеспечения безопасности. Кроме того, Великобритания поставила Украине оборонительное оружие и помогает обучать украинских солдат. Но, по мнению Трасс, страны НАТО должны тратить 2% своих ВВП на оборону, что позволит удержать РФ от "дальнейших атак".
"Всё, что мы видим, указывает на то, что Россия планирует вторжение на Украину. Мы видим продвижение войск на границе, мы видим операции под фальшивым флагом в Донбассе, мы видим кибератаки на Киев", — заметила глава МИД Соединённого Королевства.
Однако она надеется, что ситуацию всё же удастся урегулировать дипломатическим путём, уточняя, что на Западе "никто не хочет войны в Европе".
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".