Глава МИД Британии Трасс сообщила о согласовании санкций против РФ с G7 и Евросоюзом

Великобритания согласовала с партнёрами по "Большой семёрке" (G7) и Евросоюзу санкции против России в случае "вторжения" на Украину. Об этом заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.

"Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жёсткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию", — сказала она в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

По словам Трасс, уступки не остановят Россию, поэтому европейские государства должны показать силу, поддержав Незалежную. Она напомнила, что Лондон оказывает Киеву экономическую поддержку и поддержку для обеспечения безопасности. Кроме того, Великобритания поставила Украине оборонительное оружие и помогает обучать украинских солдат. Но, по мнению Трасс, страны НАТО должны тратить 2% своих ВВП на оборону, что позволит удержать РФ от "дальнейших атак".

"Всё, что мы видим, указывает на то, что Россия планирует вторжение на Украину. Мы видим продвижение войск на границе, мы видим операции под фальшивым флагом в Донбассе, мы видим кибератаки на Киев", — заметила глава МИД Соединённого Королевства.