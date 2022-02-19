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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 08:05
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Снаряд разорвался в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной

Передовые позиции Народной милиции ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река

Передовые позиции Народной милиции ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река

Всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители.

В Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это случилось в одном километре от границы с Украиной.

Взрыв, по словам неназванного собеседника агентства, произошёл в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Что это был за боеприпас, пока не известно.

В пунктах размещения Ростовской области находится почти 1700 человек из Донбасса
В пунктах размещения Ростовской области находится почти 1700 человек из Донбасса

Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации. Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным. Режим уже вступил в силу, начав действовать с 10 утра 19 февраля.

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Артур Лапсаков
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