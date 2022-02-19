Снаряд разорвался в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной

Всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители.

В Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это случилось в одном километре от границы с Украиной.

Взрыв, по словам неназванного собеседника агентства, произошёл в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Что это был за боеприпас, пока не известно.