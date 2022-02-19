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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 08:27
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В Сети появились фото с места взрыва снаряда в Ростовской области

Последствия взрыва снаряда в Ростовской области. Фото © "ВКонтакте" / "Блокнот России"

Последствия взрыва снаряда в Ростовской области. Фото © "ВКонтакте" / "Блокнот России"

На кадрах видно, что после детонации в земле осталась глубокая воронка. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

В Сети появились фото с места взрыва снаряда в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Один из снимков опубликовал паблик "Блокнот России" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что после детонации снаряда в земле осталась глубокая воронка. Сейчас на месте работают представители силовых ведомств. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет.

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Как ранее сообщал Лайф, всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители.

Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации. Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным. Режим уже вступил в силу, начав действовать с 10 утра 19 февраля.

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Варвара Романова
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