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19 февраля, 08:27

В Сети появились фото с места взрыва снаряда в Ростовской области

На кадрах видно, что после детонации в земле осталась глубокая воронка. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

<p>Последствия взрыва снаряда в Ростовской области. Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/bloknot_news?w=wall-77500233_100996&z=photo-77500233_457324915/wall-77500233_100996" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Блокнот России"</a></p>

Последствия взрыва снаряда в Ростовской области. Фото © "ВКонтакте" / "Блокнот России"

В Сети появились фото с места взрыва снаряда в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Один из снимков опубликовал паблик "Блокнот России" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что после детонации снаряда в земле осталась глубокая воронка. Сейчас на месте работают представители силовых ведомств. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет.

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Как ранее сообщал Лайф, всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители.

Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации. Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным. Режим уже вступил в силу, начав действовать с 10 утра 19 февраля.

Варвара Романова

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