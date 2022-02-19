На кадрах видно, что после детонации в земле осталась глубокая воронка. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

В Сети появились фото с места взрыва снаряда в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Один из снимков опубликовал паблик "Блокнот России" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что после детонации снаряда в земле осталась глубокая воронка. Сейчас на месте работают представители силовых ведомств. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет.

Как ранее сообщал Лайф, всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители.