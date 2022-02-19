В Сети появились фото с места взрыва снаряда в Ростовской области
Последствия взрыва снаряда в Ростовской области. Фото © "ВКонтакте" / "Блокнот России"
На кадрах видно, что после детонации в земле осталась глубокая воронка. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
В Сети появились фото с места взрыва снаряда в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Один из снимков опубликовал паблик "Блокнот России" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что после детонации снаряда в земле осталась глубокая воронка. Сейчас на месте работают представители силовых ведомств. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет.
Как ранее сообщал Лайф, всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители.
Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации. Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным. Режим уже вступил в силу, начав действовать с 10 утра 19 февраля.