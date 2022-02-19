Семья из Москвы с двумя детьми погибла при пожаре на даче в Тверской области

Последствия пожара, в котором погибла семья из Москвы. Видео © LIFE

Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Тверской области. Предварительно, по данным Лайфа, речь идёт о семье из Москвы, которая накануне вечером отправилась на дачу. Всё произошло в Новозавидовском городском поселении в СНТ "Ёлочка".

Возгорание случилось около восьми утра 19 февраля. Сигнал в экстренные службы поступил от вневедомственной охраны, с которой у семьи был договор, однако к приезду пожарных пламя уже охватило всё здание. Во время тушения были найдены тела двух взрослых и двух детей 11 и 12 лет. Сейчас личности погибших, а также причины пожара устанавливаются.