Семья из Москвы с двумя детьми погибла при пожаре на даче в Тверской области
Всё произошло утром. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило всё здание. Сейчас причины возгорания устанавливаются. Тела погибших обнаружили спасатели во время тушения огня.
Последствия пожара, в котором погибла семья из Москвы. Видео © LIFE
Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Тверской области. Предварительно, по данным Лайфа, речь идёт о семье из Москвы, которая накануне вечером отправилась на дачу. Всё произошло в Новозавидовском городском поселении в СНТ "Ёлочка".
Возгорание случилось около восьми утра 19 февраля. Сигнал в экстренные службы поступил от вневедомственной охраны, с которой у семьи был договор, однако к приезду пожарных пламя уже охватило всё здание. Во время тушения были найдены тела двух взрослых и двух детей 11 и 12 лет. Сейчас личности погибших, а также причины пожара устанавливаются.
А ранее Лайф рассказывал о гибели четверых детей в пожаре в Ивановской области. Изначально предполагалось, что всё произошло, пока их матери не было дома, однако позднее тело женщины обнаружили в горевшем доме.
Кадр из видео © LIFE