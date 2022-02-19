Диетолог Андреев объяснил, как не нужно худеть к весне

Любая диета основывается на ограничении каких-либо макро- или микроэлементов (белков, углеводов, витаминов и минералов), из-за чего организм начинает страдать. Поэтому такой способ сбросить лишний вес является стрессом для человека, рассказал врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Александр Андреев в беседе с Лайфом.

По его словам, полный отказ от углеводов или жиров не будет иметь положительного влияния. Причина тому кроется на биохимическом уровне. Андреев рассказал, что организм человека привык тратить основные питательные вещества в следующем порядке: сначала углеводы, потом жиры, а затем белки.

"Если вы убираете из этой последовательности какой-то из элементов, то организм просто начинает тратить другие, именно поэтому люди на диете быстро теряют в весе. К сожалению, все потерянные килограммы вернутся сразу же, как только вы перестанете придерживаться этих ограничений", — объяснил врач.

Многие уверены, что такие диеты имеют определённые временные рамки, по истечении которых вес не возвращается. Андреев предупредил, что время тут не играет роли. По его словам, избавиться от лишнего веса получится, если исключить или минимизировать употребление тех или иных продуктов. Причём делать это нужно постепенно.

"Например, можно ограничить себя в употреблении выпечки (слойки, сосиски в тесте, сладкие пирожки) или снеков (чипсы, попкорн, сухарики, солёные орешки). А потом уже можно говорить о постепенном отказе от тех или иных продуктов", — рассказал диетолог.

Чтобы похудеть, стоит придерживаться здорового рациона. В него, как правило, входят свежие ягоды, овощи, фрукты и сухофрукты, зерновой хлеб, молочные продукты, овощные салаты с заправкой из растительного масла. Также диетолог упомянул гречневую, манную, геркулесовую каши, варёное мясо, рыбу и морепродукты.