Читатели Daily Mail обвинили Байдена в разжигании конфликта между Россией и Украиной
Один из пользователей отметил, что президент "только и умеет, что бить в барабаны войны", однако это похоже на соло, ведь не слышно, чтобы кто-то ещё нагнетал обстановку вместе с ним.
Джо Байден. Фото © ТАСС / Ssgt. Jack Sanders / Dod / Planet Pix via ZUMA Press Wire
Американские читатели газеты Daily Mail раскритиковали недавнее заявление президента США Джо Байдена о намерении России "напасть" на Украину "в ближайшие дни" и обвинили его в сознательном нагнетании ситуации, чтобы отвлечь граждан он внутренних проблем.
"Байден, держись от этого всего подальше и займись защитой наших границ", — написал один из пользователей.
Некоторые отметили, что ситуацией вокруг Украины Байден пытается переключить внимание с проблем, связанных с коронавирусом и его последствиями. А кто-то из читателей заметил, что на месте президента России Владимира Путина и дальше бы позволил бы Байдену "прогнозировать" и выставлять себя полным дураком".
Один из пользователей подчеркнул, что об этих "ближайших днях говорят последние три недели". Ему ответил другой читатель, который заявил, что это "это Байден, а не Путин пытается развязать войну".
Американских читателей поддержали и в Великобритании. Один из пользователей убеждён, что американские президенты вечно пытаются развязать войну, чтобы увековечить своё имя в истории.
"Байден только и умеет, что бить в барабаны войны. Похоже на соло, я не слышу, чтобы кто-то ещё нагнетал обстановку вместе с ним", — заключил читатель.
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".