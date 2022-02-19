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19 февраля, 09:08

Читатели Daily Mail обвинили Байдена в разжигании конфликта между Россией и Украиной

Один из пользователей отметил, что президент "только и умеет, что бить в барабаны войны", однако это похоже на соло, ведь не слышно, чтобы кто-то ещё нагнетал обстановку вместе с ним.

<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / Ssgt. Jack Sanders / Dod / Planet Pix via ZUMA Press Wire</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / Ssgt. Jack Sanders / Dod / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Американские читатели газеты Daily Mail раскритиковали недавнее заявление президента США Джо Байдена о намерении России "напасть" на Украину "в ближайшие дни" и обвинили его в сознательном нагнетании ситуации, чтобы отвлечь граждан он внутренних проблем.

"Байден, держись от этого всего подальше и займись защитой наших границ", — написал один из пользователей.

Некоторые отметили, что ситуацией вокруг Украины Байден пытается переключить внимание с проблем, связанных с коронавирусом и его последствиями. А кто-то из читателей заметил, что на месте президента России Владимира Путина и дальше бы позволил бы Байдену "прогнозировать" и выставлять себя полным дураком".

Глава Пентагона Остин не считает блефом возможность "вторжения" России на Украину

Глава Пентагона Остин не считает блефом возможность "вторжения" России на Украину

Один из пользователей подчеркнул, что об этих "ближайших днях говорят последние три недели". Ему ответил другой читатель, который заявил, что это "это Байден, а не Путин пытается развязать войну".

Американских читателей поддержали и в Великобритании. Один из пользователей убеждён, что американские президенты вечно пытаются развязать войну, чтобы увековечить своё имя в истории.

"Байден только и умеет, что бить в барабаны войны. Похоже на соло, я не слышу, чтобы кто-то ещё нагнетал обстановку вместе с ним", — заключил читатель.

Выступление Байдена по Украине закончилось смехом журналистов

Выступление Байдена по Украине закончилось смехом журналистов

Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".

Григорий Воронцов

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