Американские читатели газеты Daily Mail раскритиковали недавнее заявление президента США Джо Байдена о намерении России "напасть" на Украину "в ближайшие дни" и обвинили его в сознательном нагнетании ситуации, чтобы отвлечь граждан он внутренних проблем.

"Байден, держись от этого всего подальше и займись защитой наших границ", — написал один из пользователей.

Некоторые отметили, что ситуацией вокруг Украины Байден пытается переключить внимание с проблем, связанных с коронавирусом и его последствиями. А кто-то из читателей заметил, что на месте президента России Владимира Путина и дальше бы позволил бы Байдену "прогнозировать" и выставлять себя полным дураком".

Один из пользователей подчеркнул, что об этих "ближайших днях говорят последние три недели". Ему ответил другой читатель, который заявил, что это "это Байден, а не Путин пытается развязать войну".

Американских читателей поддержали и в Великобритании. Один из пользователей убеждён, что американские президенты вечно пытаются развязать войну, чтобы увековечить своё имя в истории.