Ещё несколько регионов РФ сообщили о готовности принять эвакуированных жителей Донбасса

Кроме того, врио главы МЧС России Александр Чуприян добавил, что списки о готовности принять беженцев прислали уже 26 российских субъектов.

О готовности принять беженцев из Донбасса сообщили ещё семь российских регионов: Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области. В общей сложности власти готовы разместить около 29 тысяч человек. Об этом заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что "жители региона с сопереживанием относятся к беде" и готовы оказать им всяческую поддержку. Об этом говорится в его сообщении в телеграм-канале.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, в регионе готовы к размещению прибывших жителей Донбасса, также планируется сбор гуманитарной помощи беженцам, пишет РИА "Новости".

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян также заявил, что списки о готовности принять беженцев прислали уже 26 российских регионов. По его словам, уже подготовлено более 280 пунктов временного размещения (ПВР).

"В настоящее время на штабе прозвучало, что 282 пункта временного размещения готовы к принятию лиц с Украины", — сообщил он.