"Буду дальше тренироваться": Щербакова заявила, что не собирается заканчивать карьеру после Олимпиады в Пекине
Спортсменка сумела стать победительницей Игр в личном турнире, а до этого она выигрывала чемпионат мира.
Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон
Российская фигуристка Анна Щербакова в эфире Первого канала заявила, что не собирается завершать свою спортивную карьеру.
"Сложно уже представить, что я смогу остановиться на данный момент. Я не люблю загадывать вперёд и говорить какие-то обещания, что я точно планирую, но просто могу сказать, что я не готова пока заканчивать с фигурным катанием. Мне нравится, я буду дальше продолжать тренироваться, а там посмотрим", — заявила Щербакова.
"Поздравляли меня с олимпийским золотом": Корнелюк оценил выступление Анны Щербаковой под его композицию на турнире Олимпиады
Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. А вот Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место.