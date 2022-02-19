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19 февраля, 09:50

"Буду дальше тренироваться": Щербакова заявила, что не собирается заканчивать карьеру после Олимпиады в Пекине

Спортсменка сумела стать победительницей Игр в личном турнире, а до этого она выигрывала чемпионат мира.

<p>Обложка © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Новодережкин Антон</p>

Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон

Российская фигуристка Анна Щербакова в эфире Первого канала заявила, что не собирается завершать свою спортивную карьеру.

"Сложно уже представить, что я смогу остановиться на данный момент. Я не люблю загадывать вперёд и говорить какие-то обещания, что я точно планирую, но просто могу сказать, что я не готова пока заканчивать с фигурным катанием. Мне нравится, я буду дальше продолжать тренироваться, а там посмотрим", — заявила Щербакова.

"Поздравляли меня с олимпийским золотом": Корнелюк оценил выступление Анны Щербаковой под его композицию на турнире Олимпиады

"Поздравляли меня с олимпийским золотом": Корнелюк оценил выступление Анны Щербаковой под его композицию на турнире Олимпиады

Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. А вот Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место.

Шамиль Гаджиев

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