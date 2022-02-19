"Буду дальше тренироваться": Щербакова заявила, что не собирается заканчивать карьеру после Олимпиады в Пекине

"Сложно уже представить, что я смогу остановиться на данный момент. Я не люблю загадывать вперёд и говорить какие-то обещания, что я точно планирую, но просто могу сказать, что я не готова пока заканчивать с фигурным катанием. Мне нравится, я буду дальше продолжать тренироваться, а там посмотрим", — заявила Щербакова.