Политолог Оленченко: Политики 90-х были более заинтересованы в безопасности Европы
Эксперт отметил, что современные дипломаты западных стран то и дело ищут себе противников. И часто в этом контексте называется Россия.
Найденный в британских архивах документ 1991 года, в котором западные политики говорят о неприемлемости расширения НАТО на восток и соответствующих обещаниях Советскому Союзу, наглядно демонстрирует то, как воспринималась безопасность в Европе в 90-х годах и как воспринимается она сейчас. Об этом в беседе с Лайфом сообщил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
Как отметил политолог, западные политики того времени были озабочены темой безопасности в Европе и во всём мире. Они прекрасно понимали, что размещение или перемещение натовских войск в регионе чревато серьёзными последствиями. По словам эксперта, дипломаты тогда обсуждали между собой две основные темы.
"Одна — о том, что надо бережно относиться к сложившейся ситуации, а не давать волю развитию распространения НАТО на восток. Вторая тема — это то, что архитектура безопасности в Европе нуждается в совершенствовании. Если перебросить мостик в сегодняшний день, то вызывает сожаление, что сегодняшние европейские, американские политики не интересуются темой безопасности в Европе, а настойчиво ищут себе противников, в частности, Россию. Второй мотив у них — это консолидировать страны Европы против РФ", — пояснил Оленченко.
Собеседник подчеркнул, что западные дипломаты той эпохи были более заинтересованы "в обеспечении мирной жизни и условий для роста благосостояния", чего нельзя сказать о нынешних. Между тем, современные представители Запада продолжают нагло лгать о том, что никто обещаний Москве о нерасширении НАТО на восток якобы не давал. Эксперт выразил надежду, что они всё-таки обратятся к здравому смыслу, присутствующему в документах 1991 года.
Ранее журнал Spiegel нашёл документы об обещании НАТО не расширяться на восток. Еженедельник ссылается на архивные материалы, обнаруженные американским политологом, доцентом Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. В них говорится о результатах переговоров.
Напомним, что недавно НАТО пообещало увеличить присутствие на востоке и юго-востоке альянса якобы "из-за действий России". По словам генсека Йенса Столтенберга, речь может идти в том числе о создании новой боевой группы альянса в Румынии и других странах.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization