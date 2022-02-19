Политолог Оленченко: Политики 90-х были более заинтересованы в безопасности Европы

Найденный в британских архивах документ 1991 года, в котором западные политики говорят о неприемлемости расширения НАТО на восток и соответствующих обещаниях Советскому Союзу, наглядно демонстрирует то, как воспринималась безопасность в Европе в 90-х годах и как воспринимается она сейчас. Об этом в беседе с Лайфом сообщил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Как отметил политолог, западные политики того времени были озабочены темой безопасности в Европе и во всём мире. Они прекрасно понимали, что размещение или перемещение натовских войск в регионе чревато серьёзными последствиями. По словам эксперта, дипломаты тогда обсуждали между собой две основные темы.

"Одна — о том, что надо бережно относиться к сложившейся ситуации, а не давать волю развитию распространения НАТО на восток. Вторая тема — это то, что архитектура безопасности в Европе нуждается в совершенствовании. Если перебросить мостик в сегодняшний день, то вызывает сожаление, что сегодняшние европейские, американские политики не интересуются темой безопасности в Европе, а настойчиво ищут себе противников, в частности, Россию. Второй мотив у них — это консолидировать страны Европы против РФ", — пояснил Оленченко.

Собеседник подчеркнул, что западные дипломаты той эпохи были более заинтересованы "в обеспечении мирной жизни и условий для роста благосостояния", чего нельзя сказать о нынешних. Между тем, современные представители Запада продолжают нагло лгать о том, что никто обещаний Москве о нерасширении НАТО на восток якобы не давал. Эксперт выразил надежду, что они всё-таки обратятся к здравому смыслу, присутствующему в документах 1991 года.

Ранее журнал Spiegel нашёл документы об обещании НАТО не расширяться на восток. Еженедельник ссылается на архивные материалы, обнаруженные американским политологом, доцентом Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. В них говорится о результатах переговоров.