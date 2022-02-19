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19 февраля, 09:45

"Ночью я не спал": Клебо рассказал, почему не дошёл до финиша в марафоне на Олимпиаде

Скандинавский спортсмен по ходу дистанции принял решение не продолжать борьбу за медали.

Норвежец Йоханнес Клебо в беседе с NRK рассказал, почему не смог доехать до финиша марафона в рамках Олимпиады в Пекине.

"Прошлой ночью я совсем не спал. Я боролся с болями в желудке — не знаю, что происходит. Но я был в ванной дольше, чем спал за последние 24 часа. Сегодня утром я решил, что не побегу марафон, но потом дистанцию сократили. Другая гонка, но это не помогло", — заявил Клебо.

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Ранее Лайф сообщал, что лыжник Александр Большунов принёс России шестое золото на Играх в Пекине. Серебро в гонке на 30 километров забрал Иван Якимушкин. А вот норвежец Йоханнес Клебо не дошёл до финиша, снявшись за 10 километров до конца гонки.

Обложка © instagram / johanneshk

Шамиль Гаджиев

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