"Ночью я не спал": Клебо рассказал, почему не дошёл до финиша в марафоне на Олимпиаде

"Прошлой ночью я совсем не спал. Я боролся с болями в желудке — не знаю, что происходит. Но я был в ванной дольше, чем спал за последние 24 часа. Сегодня утром я решил, что не побегу марафон, но потом дистанцию сократили. Другая гонка, но это не помогло", — заявил Клебо.