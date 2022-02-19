В ДНР заявили о попытках ВСУ провести диверсии, чтобы посеять страх и панику

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о попытке украинских силовиков распространить листовки во время эвакуации мирных жителей в Донецке.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают вести диверсионную деятельность на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в целях посеять панику и страх среди мирного населения. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Мы продолжаем фиксировать попытки диверсионной деятельности вооружённых формирований Украины на территории республики с целью посеять страх и панику среди мирных жителей республики", — сказал он журналистам.

Басурин добавил, что ВСУ попытались распространить листовки в ряде районов Донецка для усиления паники среди мирного населения в ходе эвакуации.

Кроме того, представитель Народной милиции сообщил, что с начала суток украинская сторона 14 раз открывала огонь из запрещённой 122-миллиметровой крупнокалиберной артиллерии по территории республики, а также из миномётов калибра 120 мм и 82 мм. Он добавил, что было выпущено 190 снарядов и мин по 10 населённым пунктам.