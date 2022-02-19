Россияне перед 23 Февраля закупаются на AliExpress носками с электроподогревом и принтами

Аналитики AliExpress Россия рассказали, какие носки получили наибольшую популярность перед Днём защитника Отечества. Так, самыми востребованным оказались тёплые однотонные изделия с добавлением мериносовой шерсти, стоимость одной такой пары составляет от 200 до 400 рублей. Второе место занял комплект за 500 рублей из 10 пар хлопковых носков тёмно-синего цвета с комфортной резинкой, а третье — из спандекса, законсервированные в банке. Их стоимость составила 300 рублей. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Отмечается, что перед 23 Февраля спрос на мужские носки вырос в 8,6 раз. AliExpress проанализировал продажи российских продавцов на маркетплейсе с 1 по 15 февраля. Так, популярными стали комплекты с большим количеством таких изделий. Например, наборы из ста пар бежевых носков. Их стоимость составляет от двух до трёх тысяч рублей. Также в топ попали и носки с электрическим подогревом, которые идеально подходят для зимнего спорта или рыбалки. Их ценник составляет от одной до 1,3 тысячи рублей.

"Перед 23 Февраля пользователи выбирают и модели с забавными принтами. Например, носки с изображением героев любимых мультсериалов 90-х или принтами с кошками и собаками. В топе категории — товары по цене от 150 до 300 рублей", — говорится в результатах исследования.

Также популярными оказались наборы из хлопковых носков с фразами "Инфа сотка", "Краш", "Мощный вайб". За подобный трендовый комплект из девяти пар россияне готовы отдать от 900 рублей до 1,4 тысячи рублей. В числе самых заказываемых есть и цветные носки с геометрическими рисунками. Ценник такого набора из пяти пар составляет от 1 до 1,5 тысячи рублей.