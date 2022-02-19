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19 февраля, 09:17

В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона

Ранее о предстоящем разговоре между главами государств рассказали в Елисейском дворце. До этого французский лидер пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

<p>Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Gao Jing / Xinhua via ZUMA Wire</p>

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Gao Jing / Xinhua via ZUMA Wire

20 февраля президент России Владимир Путин проведёт телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да. Запланирован", — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли такой разговор в повестке.

CNN: Макрон попросил Путина не признавать ДНР и ЛНР

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Ранее о предстоящем разговоре между главами государств рассказали в Елисейском дворце. До этого Макрон пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Последний раз президенты России и Франции беседовали неделю назад, 12 февраля. Их телефонный разговор длился 1 час 40 минут. А 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".

Григорий Воронцов

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