В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона
Ранее о предстоящем разговоре между главами государств рассказали в Елисейском дворце. До этого французский лидер пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Gao Jing / Xinhua via ZUMA Wire
20 февраля президент России Владимир Путин проведёт телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да. Запланирован", — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли такой разговор в повестке.
Ранее о предстоящем разговоре между главами государств рассказали в Елисейском дворце. До этого Макрон пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Последний раз президенты России и Франции беседовали неделю назад, 12 февраля. Их телефонный разговор длился 1 час 40 минут. А 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".