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19 февраля, 09:20

В Татарстане с 21 февраля отменят систему QR-кодов

В мэрии Казани также добавили, что с понедельника несовершеннолетним жителям республики разрешается посещать торговые центры без сопровождения родителей.

Правительство Татарстана планирует отменить с 21 февраля систему QR-кодов и некоторые ограничения. Такое решение приняли в оперштабе региона в связи с особенностями течения заболевания ковидом при заражении "омикроном".

"С 21 февраля в Татарстане перестаёт действовать система QR-кодов в общественных местах и транспорте", — сообщается в телеграм-канале мэрии Казани.

Уточняется, что с понедельника снимается запрет на ночную работу объектов розничной торговли, бань и саун. В том числе организаторам мероприятий разрешается заполнение зала на 70% при равномерной рассадке.

Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля

Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля

В мэрии Казани также добавили, что с 21 февраля несовершеннолетним жителям республики разрешается посещать торговые центры без сопровождения родителей.

Ранее в Якутске отменили ковид-сертификаты при посещении торговых центров. Региональные власти также продлили работу общепита в городе до 00:00 и отменили требование о предоставлении отрицательного ПЦР-теста при выходе из отпуска. Соответствующий указ уже вступил в силу.

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Ирина Мусина

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