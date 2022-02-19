В Татарстане с 21 февраля отменят систему QR-кодов

Правительство Татарстана планирует отменить с 21 февраля систему QR-кодов и некоторые ограничения. Такое решение приняли в оперштабе региона в связи с особенностями течения заболевания ковидом при заражении "омикроном".

"С 21 февраля в Татарстане перестаёт действовать система QR-кодов в общественных местах и транспорте", — сообщается в телеграм-канале мэрии Казани.

Уточняется, что с понедельника снимается запрет на ночную работу объектов розничной торговли, бань и саун. В том числе организаторам мероприятий разрешается заполнение зала на 70% при равномерной рассадке.

В мэрии Казани также добавили, что с 21 февраля несовершеннолетним жителям республики разрешается посещать торговые центры без сопровождения родителей.