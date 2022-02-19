В Петербурге мошенники под видом полицейских выманили у пенсионера 200 тысяч рублей
Злоумышленники сообщили, что сын мужчины якобы попал в аварию. Чтобы избежать проблем, нужно заплатить некоторую сумму. Теперь уже настоящие правоохранители возбудили уголовное дело.
В Северной столице мошенники выманили у пенсионера 200 тысяч рублей под видом полицейских. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.
Злоумышленники представились служителями закона и сообщили пенсионеру, что его сын якобы попал в аварию. А чтобы решить проблему, нужно заплатить. Через некоторое время к мужчине от "полицейских" пришёл человек, который забрал у него 200 тысяч рублей и скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее пенсионерка перевела почти миллион рублей мошенникам, заявившим о росте её вложений в МММ. "Представители пирамиды" сказали пенсионерке, что её деньги не сгорели, а, наоборот, приумножились. Но, чтобы их получить, нужно оплатить госпошлину.
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