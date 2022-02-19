В Петербурге мошенники под видом полицейских выманили у пенсионера 200 тысяч рублей

В Северной столице мошенники выманили у пенсионера 200 тысяч рублей под видом полицейских. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.

Злоумышленники представились служителями закона и сообщили пенсионеру, что его сын якобы попал в аварию. А чтобы решить проблему, нужно заплатить. Через некоторое время к мужчине от "полицейских" пришёл человек, который забрал у него 200 тысяч рублей и скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.