Глава ЕК: Санкции Евросоюза против РФ затронут энергетический сектор и высокие технологии

Санкции Евросоюза против России, которые западные страны собираются ввести в случае "нападения" РФ на Украину, затронут энергетический сектор и доступ к высоким технологиям. Такое заявление сделала на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы уже согласовали жёсткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям", — сказала она.

При этом фон дер Ляйен отметила, что конфликт на Украине "создала Россия". Вместе с тем санкции включают кредитные и технологические ограничения. По её словам, в случае "вторжения" России в Незалежную будут введены экспортные ограничения, которые заблокируют возможности РФ по модернизации и диверсификации её экономики. "У нас есть множество высокотехнологических товаров, по которым мы имеем доминирование, и они не смогут быть легко заменены Россией", — добавила глава ЕК.