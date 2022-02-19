Глава ЕК: Санкции Евросоюза против РФ затронут энергетический сектор и высокие технологии
Причём, по словам фон дер Ляйен, конфликт на Украине "создала Россия". Отмечается, что рестрикции включают кредитные и технологические ограничения.
Санкции Евросоюза против России, которые западные страны собираются ввести в случае "нападения" РФ на Украину, затронут энергетический сектор и доступ к высоким технологиям. Такое заявление сделала на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы уже согласовали жёсткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям", — сказала она.
При этом фон дер Ляйен отметила, что конфликт на Украине "создала Россия". Вместе с тем санкции включают кредитные и технологические ограничения. По её словам, в случае "вторжения" России в Незалежную будут введены экспортные ограничения, которые заблокируют возможности РФ по модернизации и диверсификации её экономики. "У нас есть множество высокотехнологических товаров, по которым мы имеем доминирование, и они не смогут быть легко заменены Россией", — добавила глава ЕК.
"ЕС и НАТО сохраняют полное единство и останутся едины в ответ на российские угрозы", — отметила она, отметив, что нынешнее состояние — "самые мрачные дни Европы после холодной войны".
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © Twitter / vonderleyen