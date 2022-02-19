Глава Еврокомиссии: ЕС в ближайшее время не сможет заменить на СПГ поставки газа из России

Евросоюз в ближайшее время не сможет заместить поставки российского топлива на сжиженный природный газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В ближайшее время мы не сможем заместить поставки газа из России на СПГ, который нам поставляют наши ближайшие друзья, в частности США", — сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Фон дер Ляйен напомнила, что в ЕС из России поставляется 40% всего закупаемого Европой газа.