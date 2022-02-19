Глава Еврокомиссии: ЕС в ближайшее время не сможет заменить на СПГ поставки газа из России
Урсула фон дер Ляйен напомнила, что в Евросоюз, практически полностью зависящий от внешних закупок, из РФ поставляется 40% всего закупаемого топлива и заменить этого поставщика быстро не выйдет.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото © Instagram / ursulavonderleyen
Евросоюз в ближайшее время не сможет заместить поставки российского топлива на сжиженный природный газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"В ближайшее время мы не сможем заместить поставки газа из России на СПГ, который нам поставляют наши ближайшие друзья, в частности США", — сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.
Фон дер Ляйен напомнила, что в ЕС из России поставляется 40% всего закупаемого Европой газа.
Напомним, что в Европе наблюдается значительный рост цен на газ с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки достигли исторического максимума в 2190,4 доллара. Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа.