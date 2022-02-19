Условия для пребывания в РФ жителей Донбасса будут созданы минимум на 2 недели
Депутат Водолацкий отметил, что "количество людей огромно". Он добавил, что для размещения беженцев будут задействованы не только территории Южного федерального округа, но и ЦФО.
Власти регионов РФ создадут условия для размещения мирных жителей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, минимум на две недели. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Количество людей огромно, в палатках их держать нельзя, это не по-человечески. Мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Людям нужно создать нормальные условия хотя бы минимум на две недели", — передаёт его слова ТАСС.
Водолацкий добавил, что в размещении беженцев будут задействованы не только территории Южного федерального округа, но и ЦФО.
Ранее губернатор Ростовской области Голубев объявил в регионе режим ЧС. Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным. Режим уже вступил в силу, начав действовать с 10 утра 19 февраля.
Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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