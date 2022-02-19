Условия для пребывания в РФ жителей Донбасса будут созданы минимум на 2 недели

Депутат Водолацкий отметил, что "количество людей огромно". Он добавил, что для размещения беженцев будут задействованы не только территории Южного федерального округа, но и ЦФО.

Власти регионов РФ создадут условия для размещения мирных жителей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, минимум на две недели. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Количество людей огромно, в палатках их держать нельзя, это не по-человечески. Мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Людям нужно создать нормальные условия хотя бы минимум на две недели", — передаёт его слова ТАСС.

Водолацкий добавил, что в размещении беженцев будут задействованы не только территории Южного федерального округа, но и ЦФО.