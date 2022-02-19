Зеленский встретится в Мюнхене с Джонсоном, Шольцом и Харрис
График украинского лидера намечается динамичный. На конференции будет идти речь об "угрозе" Восточной Европе и ситуации вокруг Украины. Вернуться на родину Зеленский планирует уже сегодня, 19 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля проведёт встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в "Фейсбуке".
"Среди встреч главы государства следует отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институтов и другими партнёрами и друзьями Украины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский планирует достичь конкретных договорённостей о предоставлении Украине дополнительной военной и финансовой поддержки для укрепления устойчивости страны. На Мюнхенской конференции будут обсуждаться вопросы "угрозы" Восточной Европе и ситуации вокруг Незалежной. В этой связи на переговорах украинская позиция "должна быть представлена настолько, чтобы вопрос Украины решался с участием Украины", подчеркнули в пресс-службе.
Также в офисе Зеленского сообщили, что график лидера Незалежной планируется "динамичный". Вернётся глава украинского государства на родину уже сегодня, 19 февраля.
Ранее президент США Джо Байден назвал решение Зеленского поехать в Мюнхен не самым мудрым. Американская администрация пыталась отговорить лидера Украины от поездки на международную конференцию в разгар обострения ситуации в Донбассе.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".