Зеленский встретится в Мюнхене с Джонсоном, Шольцом и Харрис

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля проведёт встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в "Фейсбуке".

"Среди встреч главы государства следует отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институтов и другими партнёрами и друзьями Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский планирует достичь конкретных договорённостей о предоставлении Украине дополнительной военной и финансовой поддержки для укрепления устойчивости страны. На Мюнхенской конференции будут обсуждаться вопросы "угрозы" Восточной Европе и ситуации вокруг Незалежной. В этой связи на переговорах украинская позиция "должна быть представлена настолько, чтобы вопрос Украины решался с участием Украины", подчеркнули в пресс-службе.

Также в офисе Зеленского сообщили, что график лидера Незалежной планируется "динамичный". Вернётся глава украинского государства на родину уже сегодня, 19 февраля.