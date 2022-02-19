Народная милиция ДНР: Диверсию на насосной станции совершил "Правый сектор"

По словам Басурина, в результате диверсии создана угроза для водоснабжения пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.

Диверсию на Васильевской насосной станции в ДНР, из-за которой почти два миллиона человек могут остаться без воды, совершила диверсионная группа из числа украинских националистов "Правого сектора"*. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Сегодня, около 6:00 утра, группа украинских диверсантов из состава 24-й отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" атаковала трансформаторную подстанцию Васильевской насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода", — сказал он журналистам.

По словам Басурина, в результате диверсии нарушена работа насосной станции первого подъёма, из-за чего появилась угроза для водоснабжения пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Он добавил, что они обеспечивают водой более сорока населённых пунктов.

Ранее поступили сообщения о повреждении Васильевской насосной станции в результате обстрела. Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Населённый пункт Васильевка полностью обесточен.