Народная милиция ДНР: Диверсию на насосной станции совершил "Правый сектор"
По словам Басурина, в результате диверсии создана угроза для водоснабжения пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.
Диверсию на Васильевской насосной станции в ДНР, из-за которой почти два миллиона человек могут остаться без воды, совершила диверсионная группа из числа украинских националистов "Правого сектора"*. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Сегодня, около 6:00 утра, группа украинских диверсантов из состава 24-й отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" атаковала трансформаторную подстанцию Васильевской насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода", — сказал он журналистам.
По словам Басурина, в результате диверсии нарушена работа насосной станции первого подъёма, из-за чего появилась угроза для водоснабжения пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Он добавил, что они обеспечивают водой более сорока населённых пунктов.
Ранее поступили сообщения о повреждении Васильевской насосной станции в результате обстрела. Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Населённый пункт Васильевка полностью обесточен.
Лайф напоминает, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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