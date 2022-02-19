С горящего в Ионическом море лайнера без вести пропало 12 человек

В результате пожара на круизном лайнере Euroferry Olympia 12 человек пропали без вести, их местоположение до сих пор не установлено. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Болгарии Велислава Петрова.

По её словам, семеро из пропавших — граждане Болгарии, а гражданство ещё двоих окончательно не установлено.

"Два болгарских гражданина госпитализированы, состояние одного из них тяжёлое, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких", — уточнила Петрова в ходе брифинга.