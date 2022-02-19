С горящего в Ионическом море лайнера без вести пропало 12 человек
Семеро из них граждане Болгарии, которых на пароме было большинство. Двое пассажиров пострадали, один находится в тяжёлом состоянии и подключён к ИВЛ. Остальных разместили в отелях.
Горящий в Ионическом море лайнер Euroferry Olympia. Фото © Europost.gr
В результате пожара на круизном лайнере Euroferry Olympia 12 человек пропали без вести, их местоположение до сих пор не установлено. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Болгарии Велислава Петрова.
По её словам, семеро из пропавших — граждане Болгарии, а гражданство ещё двоих окончательно не установлено.
"Два болгарских гражданина госпитализированы, состояние одного из них тяжёлое, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких", — уточнила Петрова в ходе брифинга.
Остальные граждане страны размещены в отелях на греческом острове Корфу и получают необходимую помощь. При этом дата их возвращения на родину пока не определена.
Как ранее сообщал Лайф, всего на борту парома находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, сообщалось, что всех их эвакуировали. Напомним, пожар случился вскоре после отплытия лайнера из порта Игуменица на северо-западе Греции. Судно направлялось в итальянский Бриндизи.