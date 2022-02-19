Чуприян: Режим ЧС позволит активировать допресурсы для помощи беженцам из Донбасса
Основную часть эвакуированных из ДНР и ЛНР сейчас принимает Ростовская область. При этом власти ряда российских регионов также заявили о готовности разместить на своей территории жителей республик.
Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Ростовской области в связи с обострением ситуации в Донбассе, позволит активировать дополнительные ресурсы для оказания помощи беженцам, прибывающим с территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.
"Я поддержал предложение губернатора [Ростовской области] Василия Голубева о том, что вводится ЧС субъектового характера. Это означает, что мы можем вполне юридически принимать решения по расконсервации недвижимости, техники, которая понадобится нам с учётом ситуации", — сказал журналистам Чуприян.
Ранее Лайф сообщал, что Ростовская область получила 5 млрд рублей для помощи беженцам. Регион уже принял более 10 тысяч жителей Донбасса, готов временно разместить более 12 тысяч человек. Подключиться намерены и другие области России.
Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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