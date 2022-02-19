Чуприян: Режим ЧС позволит активировать допресурсы для помощи беженцам из Донбасса

Основную часть эвакуированных из ДНР и ЛНР сейчас принимает Ростовская область. При этом власти ряда российских регионов также заявили о готовности разместить на своей территории жителей республик.

Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Ростовской области в связи с обострением ситуации в Донбассе, позволит активировать дополнительные ресурсы для оказания помощи беженцам, прибывающим с территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

"Я поддержал предложение губернатора [Ростовской области] Василия Голубева о том, что вводится ЧС субъектового характера. Это означает, что мы можем вполне юридически принимать решения по расконсервации недвижимости, техники, которая понадобится нам с учётом ситуации", — сказал журналистам Чуприян.