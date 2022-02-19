TikTok полностью восстановил аккаунт РИА "Новости"

Социальная сеть TikTok разблокировала аккаунт РИА "Новости", с которого велось освещение событий в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе эвакуации их жителей в Россию на фоне обстрелов со стороны ВСУ.

"Аккаунт РИА "Новости" в "Тиктоке" был заблокирован по ошибке и был полностью восстановлен", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании.

Ранее модераторы социальной сети сообщили о безвременной блокировке аккаунта без права на восстановление. При этом администрация "Тиктока" не объяснила мотивы закрытия аккаунта. Перед этим из аккаунта было удалено видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики по поводу начала эвакуации в Россию. Выступление главы ЛНР Леонида Пасечника осталось не тронуто.