TikTok полностью восстановил аккаунт РИА "Новости"
Представители социальной сети уточнили, что страница была заблокирована по ошибке. Отметим, что в аккаунте в том числе велось освещение событий в Донбассе.
Социальная сеть TikTok разблокировала аккаунт РИА "Новости", с которого велось освещение событий в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе эвакуации их жителей в Россию на фоне обстрелов со стороны ВСУ.
"Аккаунт РИА "Новости" в "Тиктоке" был заблокирован по ошибке и был полностью восстановлен", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании.
Ранее модераторы социальной сети сообщили о безвременной блокировке аккаунта без права на восстановление. При этом администрация "Тиктока" не объяснила мотивы закрытия аккаунта. Перед этим из аккаунта было удалено видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики по поводу начала эвакуации в Россию. Выступление главы ЛНР Леонида Пасечника осталось не тронуто.
Напомним, ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. Накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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