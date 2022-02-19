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19 февраля, 10:30

Путин дал старт учениям Стратегических сил с пусками баллистических ракет

Отметим, что вместе с российским лидером в военных мероприятиях принимает участие его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Президент России Владимир Путин дал старт учениям Стратегических сил с пусками баллистических ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Отметим, что вместе с российским лидером в военных мероприятиях принимает участие его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Эксперт Литовкин назвал своевременными учения с пусками ракет под руководством Путина

Эксперт Литовкин назвал своевременными учения с пусками ракет под руководством Путина

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет следить за плановыми учениями Сил стратегического сдерживания из ситуационного центра. Тренировочные пуски, заметил он, невозможны без главы государства. Он напомнил про "знаменитый чёрный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное".

Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Александр Юнашев

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