Путин дал старт учениям Стратегических сил с пусками баллистических ракет

Отметим, что вместе с российским лидером в военных мероприятиях принимает участие его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет следить за плановыми учениями Сил стратегического сдерживания из ситуационного центра. Тренировочные пуски, заметил он, невозможны без главы государства. Он напомнил про "знаменитый чёрный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное".