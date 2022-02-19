Зеленский вернётся в Киев после Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский планирует вернуться в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

"Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке. <...> Визит распланирован динамично, возвращение в Киев — сегодня", — говорится в сообщении.

На конференции в Германии глава Незалежной планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис.