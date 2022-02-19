Зеленский вернётся в Киев после Мюнхенской конференции
Отмечается, что на Украину глава государства прибудет уже сегодня, 19 февраля. График лидера Незалежной распланирован динамично.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский планирует вернуться в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.
"Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке. <...> Визит распланирован динамично, возвращение в Киев — сегодня", — говорится в сообщении.
На конференции в Германии глава Незалежной планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис.
Ранее президент США Джо Байден назвал решение Зеленского поехать в Мюнхен не самым мудрым. Американская администрация пыталась отговорить лидера Украины от поездки на международную конференцию в разгар обострения ситуации в Донбассе.