В Twitter дипломата США Пайфера раскритиковали за обвинения Путина в войне на Украине
Пользователи стали защищать Россию, указывая на то, что НАТО пытается начать цветные революции. Кто-то посоветовал американцу выпить таблеток, посчитав, что у него "кукуха поехала".
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Пользователи "Твиттера" раскритиковали бывшего посла США в Киеве Стивена Пайфера. В своём посте он обвинил президента России Владимира Путина в вероятной войне на Украине.
"Просто для ясности: если между Россией и Украиной разразится война, то произойдёт это по вине Владимира Путина, который направил свою армию в соседнее государство", — написал американский дипломат.
Среди комментаторов нашлись те, кто не разделил точку зрения Пайфера. В частности, пользователи стали защищать Россию, указывая на то, что НАТО пытается начать цветные революции.
"Позвольте мне понять это правильно. Допустим, вы послали своего кузена и его друзей окружить мой дом, и если я начну обороняться, то виноват при этом буду я? НАТО направило все свои силы к границе с Россией, и в ответ так поступила Россия, так что теперь это вина России?" — отметил один из пользователей.
Некоторые также уточнили, что НАТО пыталось и до сих пор пытается "поглотить больше стран, расположенных у границ России". Кто-то даже назвал бывшего посла Америки на Украине "провокатором" и "тенденциозным агентом США". А некоторые пользователи посоветовали Пайферу выпить таблеток, посчитав, что у него "кукуха поехала".
Как рассказывал Лайф ранее, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".