В Twitter дипломата США Пайфера раскритиковали за обвинения Путина в войне на Украине

Пользователи "Твиттера" раскритиковали бывшего посла США в Киеве Стивена Пайфера. В своём посте он обвинил президента России Владимира Путина в вероятной войне на Украине.

"Просто для ясности: если между Россией и Украиной разразится война, то произойдёт это по вине Владимира Путина, который направил свою армию в соседнее государство", — написал американский дипломат.

Среди комментаторов нашлись те, кто не разделил точку зрения Пайфера. В частности, пользователи стали защищать Россию, указывая на то, что НАТО пытается начать цветные революции.

"Позвольте мне понять это правильно. Допустим, вы послали своего кузена и его друзей окружить мой дом, и если я начну обороняться, то виноват при этом буду я? НАТО направило все свои силы к границе с Россией, и в ответ так поступила Россия, так что теперь это вина России?" — отметил один из пользователей.