Женский лыжный марафон на Олимпиаде перенесли на три с половиной часа

Организаторы Олимпиады в Пекине изменили время начала женского лыжного марафона на 30 километров. Об этом сообщает ОКР.

Изначально гонка должна была начаться в 9:30 по московскому времени, однако старт перенесли на 6:00. Причины такого решения не уточняются.