Женский лыжный марафон на Олимпиаде перенесли на три с половиной часа
Сегодня организаторы были вынуждены сократить дистанцию гонки у мужчин, сославшись на погодные условия.
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Организаторы Олимпиады в Пекине изменили время начала женского лыжного марафона на 30 километров. Об этом сообщает ОКР.
Изначально гонка должна была начаться в 9:30 по московскому времени, однако старт перенесли на 6:00. Причины такого решения не уточняются.
Добавим, что сегодня организаторы из-за погоды сократили дистанцию мужского марафона с 50 до 30 километров. Победу в нём одержал российский лыжник Александр Большунов, серебро взял Иван Якимушкин.