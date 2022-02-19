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19 февраля, 10:52

Женский лыжный марафон на Олимпиаде перенесли на три с половиной часа

Сегодня организаторы были вынуждены сократить дистанцию гонки у мужчин, сославшись на погодные условия.

<p>Обложка © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth</p>

Обложка © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Организаторы Олимпиады в Пекине изменили время начала женского лыжного марафона на 30 километров. Об этом сообщает ОКР.

Изначально гонка должна была начаться в 9:30 по московскому времени, однако старт перенесли на 6:00. Причины такого решения не уточняются.

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Добавим, что сегодня организаторы из-за погоды сократили дистанцию мужского марафона с 50 до 30 километров. Победу в нём одержал российский лыжник Александр Большунов, серебро взял Иван Якимушкин.

Шамиль Гаджиев

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