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19 февраля, 10:53

Тульская область сообщила о готовности разместить жителей ДНР и ЛНР

Региональные власти также сообщили, что областные базы отдыха готовы принять около пятисот детей, эвакуированных ранее из республик.

Руководство МЧС РФ поручило региональным спасательным ведомствам, имеющим прямое транспортное сообщение с Ростовской областью, быть готовыми к размещению жителей Донбасса. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов в рамках совещания, посвящённого оказанию помощи гражданам ДНР и ЛНР.

"Тульская область входит в число регионов, имеющих транспортное сообщение с Ростовской областью", — передаёт его слова агентство "Тульская служба новостей".

Глава Минтруда и социального развития Тульской области Андрей Филиппов добавил, что региональные базы отдыха готовы принять около 500 детей, эвакуированных из республик. Он подчеркнул, что этот вопрос был проработан.

В ходе совещания первый заместитель губернатора, председатель Правительства Тульской области Валерий Шерин призвал проработать варианты размещения прибывших в учреждениях образования, социальной и туристической сфер.

Условия для пребывания в РФ жителей Донбасса будут созданы минимум на 2 недели

Условия для пребывания в РФ жителей Донбасса будут созданы минимум на 2 недели

Ранее ещё несколько регионов РФ сообщили о готовности принять эвакуированных жителей Донбасса. Кроме того, врио главы МЧС России Александр Чуприян добавил, что списки о готовности принять беженцев прислали уже 26 российских субъектов.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин накануне объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Ирина Мусина

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