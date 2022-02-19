Тульская область сообщила о готовности разместить жителей ДНР и ЛНР

Руководство МЧС РФ поручило региональным спасательным ведомствам, имеющим прямое транспортное сообщение с Ростовской областью, быть готовыми к размещению жителей Донбасса. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов в рамках совещания, посвящённого оказанию помощи гражданам ДНР и ЛНР.

"Тульская область входит в число регионов, имеющих транспортное сообщение с Ростовской областью", — передаёт его слова агентство "Тульская служба новостей".

Глава Минтруда и социального развития Тульской области Андрей Филиппов добавил, что региональные базы отдыха готовы принять около 500 детей, эвакуированных из республик. Он подчеркнул, что этот вопрос был проработан.

В ходе совещания первый заместитель губернатора, председатель Правительства Тульской области Валерий Шерин призвал проработать варианты размещения прибывших в учреждениях образования, социальной и туристической сфер.