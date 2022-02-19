Тульская область сообщила о готовности разместить жителей ДНР и ЛНР
Региональные власти также сообщили, что областные базы отдыха готовы принять около пятисот детей, эвакуированных ранее из республик.
Руководство МЧС РФ поручило региональным спасательным ведомствам, имеющим прямое транспортное сообщение с Ростовской областью, быть готовыми к размещению жителей Донбасса. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов в рамках совещания, посвящённого оказанию помощи гражданам ДНР и ЛНР.
"Тульская область входит в число регионов, имеющих транспортное сообщение с Ростовской областью", — передаёт его слова агентство "Тульская служба новостей".
Глава Минтруда и социального развития Тульской области Андрей Филиппов добавил, что региональные базы отдыха готовы принять около 500 детей, эвакуированных из республик. Он подчеркнул, что этот вопрос был проработан.
В ходе совещания первый заместитель губернатора, председатель Правительства Тульской области Валерий Шерин призвал проработать варианты размещения прибывших в учреждениях образования, социальной и туристической сфер.
Ранее ещё несколько регионов РФ сообщили о готовности принять эвакуированных жителей Донбасса. Кроме того, врио главы МЧС России Александр Чуприян добавил, что списки о готовности принять беженцев прислали уже 26 российских субъектов.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин накануне объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Лента новостей
Обложка © ТАСС / Максим Григорьев