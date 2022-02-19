ФСБ: Все погранпункты в Ростовской области работают только на въезд в РФ

Кроме того, все места пересечения границы переведены на круглосуточное функционирование, а пограничное управление работает в усиленном режиме.

Все пограничные пункты пропуска в Ростовской области переведены исключительно на режим въезда в Россию. Об этом сообщил руководитель Погрануправления ФСБ РФ Сергей Кудряшов.

"Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ", — сказал он на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Кудряшов добавил, что с 9 утра 19 февраля управление функционирует в усиленном режиме. Кроме того, все места пересечения границы переведены на круглосуточный режим работы. По словам представителя ФСБ, пропуск беженцев организован через шесть автомобильных и два железнодорожных пункта в восьми местах пересечения границы.