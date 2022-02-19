ФСБ: Все погранпункты в Ростовской области работают только на въезд в РФ
Прибытие эвакуированных граждан ДНР в Ростовскую область. Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Кроме того, все места пересечения границы переведены на круглосуточное функционирование, а пограничное управление работает в усиленном режиме.
Все пограничные пункты пропуска в Ростовской области переведены исключительно на режим въезда в Россию. Об этом сообщил руководитель Погрануправления ФСБ РФ Сергей Кудряшов.
"Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ", — сказал он на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна.
Кудряшов добавил, что с 9 утра 19 февраля управление функционирует в усиленном режиме. Кроме того, все места пересечения границы переведены на круглосуточный режим работы. По словам представителя ФСБ, пропуск беженцев организован через шесть автомобильных и два железнодорожных пункта в восьми местах пересечения границы.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
В результате 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.