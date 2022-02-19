Количество оставшегося газа в европейских ПХГ составляет менее 5% от закачанного летом

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) опустели на 95,3% от объёма закачанного туда летом голубого топлива. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 17 февраля объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 21% (на 8,3 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 95,3% (44,8 млрд куб. м) от объёма газа, закачанного в летний сезон, то есть осталось менее 5%", — говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что общий уровень заполненности ПХГ Европы составляет 32%. Подземные хранилища в Германии опустели более чем на 2/3, а Франции — почти на 3/4.

В "Газпроме" подсчитали, что с 11 января уровень запасов голубого топлива в европейских ПХГ достиг рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. Так, по состоянию на 17 февраля запасы газа на 0,95 млрд куб. м ниже минимальной отметки на эту дату.

Помимо этого в компании рассказали о состоянии украинских ПХГ, заполненность которых также находится на минимальных уровнях. Количество хранящегося голубого топлива сократилось до 10,6 млрд куб. м, что на 45% (на 8,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.