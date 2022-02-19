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19 февраля, 10:44

В деле о смертельном отравлении барием пациентов в Петербурге появилась восьмая жертва

Отмечается, что в ближайшее время планируются аресты ещё нескольких подозреваемых, так как многие сотрудники медцентра знали, что вещество было контрафактным и использовать его нельзя.

Число пациентов, умерших после отравления барием в консультативно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге выросло до восьми, хотя официально эта цифра нигде пока не фигурирует. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала одна из потерпевших по делу.

По словам женщины, мать которой скончалась от отравления барием, в список жертв также включили тех, кто умер в декабре 2021 года. При этом изначально учитывались только последние инциденты, зарегистрированные в январе текущего года. Потерпевшая утверждает, что следствие уже в курсе о восьми погибших.

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"Также правоохранители сейчас планируют арестовать ещё несколько подозреваемых, потому что половина клиники была в курсе, что барий контрафактный", — отметила женщина.

Она добавила, что ни с ней, ни с другими потерпевшими никто из представителей медцентра до сих пор не связался. Если молчание будет продолжаться, то россиянка в скором времени подаст иск на клинику.

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Напомним, что в консультационно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге, предположительно, для гастроскопии использовали промышленный химический препарат бария. В результате трое пациентов скончались, а 23 пострадали. Позже число умерших выросло до семи. Следствие уже установило поставщика некачественного препарата. После трагедии задержали главврача КДЦ, завотделением лучевой диагностики и старшую медсестру, последнюю отпустили под подписку о невыезде.

Обложка © Pixabay

Наталья Исакова

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