В деле о смертельном отравлении барием пациентов в Петербурге появилась восьмая жертва

Число пациентов, умерших после отравления барием в консультативно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге выросло до восьми, хотя официально эта цифра нигде пока не фигурирует. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала одна из потерпевших по делу.

По словам женщины, мать которой скончалась от отравления барием, в список жертв также включили тех, кто умер в декабре 2021 года. При этом изначально учитывались только последние инциденты, зарегистрированные в январе текущего года. Потерпевшая утверждает, что следствие уже в курсе о восьми погибших.

"Также правоохранители сейчас планируют арестовать ещё несколько подозреваемых, потому что половина клиники была в курсе, что барий контрафактный", — отметила женщина.

Она добавила, что ни с ней, ни с другими потерпевшими никто из представителей медцентра до сих пор не связался. Если молчание будет продолжаться, то россиянка в скором времени подаст иск на клинику.