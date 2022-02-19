Впавшую в кому на Бали блогершу Полину Стрелец привезли в Петербург
Поставить на ноги 24-летнюю девушку взялись медики из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пока врачи не дают никаких прогнозов, так как им ещё предстоит определиться с планом дальнейшего лечения.
Полина Стрелец. Фото © Instagram / ps_polina_strelets
Петербургскую инста-блогершу Полину Стрелец, которая впала в кому на Бали из-за аварии на гидроцикле, наконец-то доставили на родину. До сегодняшнего дня судьба 24-летней россиянки оставалась неизвестной, но всё сдвинулось с мёртвой точки после того, как в дело вмешались российские власти.
Как сообщает газета "Петербургский дневник", девушку госпитализировали в отделение реанимации в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Сейчас медикам предстоит провести полное обследование и принять решение о дальнейшем лечении пациентки.
Полину Стрелец доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз
"Это не первый петербуржец, которого доставили к нам с травмами из-за рубежа. Правительство города уже проводило подобные спасательные операции", — отметил заместитель директора по клинической работе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Дмитрий Кандыба.
Несчастный случай с Полиной произошёл на Бали в январе. Девушка долгое время находилась в местной больнице без сознания и была подключена к ИВЛ. Родственники пострадавшей просили о помощи, чтобы перевезти Полину в Россию, поскольку балийские врачи не давали никакой гарантии, что вообще смогут спасти её.
Ранее Лайф сообщал, что блогер Дмитрий Гоблин Пучков попал в больницу. Он рассказал, что за последние две недели состояние его здоровья значительно ухудшилось, поэтому он и принял решение обратиться к врачам.