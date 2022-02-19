Впавшую в кому на Бали блогершу Полину Стрелец привезли в Петербург

Петербургскую инста-блогершу Полину Стрелец, которая впала в кому на Бали из-за аварии на гидроцикле, наконец-то доставили на родину. До сегодняшнего дня судьба 24-летней россиянки оставалась неизвестной, но всё сдвинулось с мёртвой точки после того, как в дело вмешались российские власти.

Как сообщает газета "Петербургский дневник", девушку госпитализировали в отделение реанимации в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Сейчас медикам предстоит провести полное обследование и принять решение о дальнейшем лечении пациентки.

Полину Стрелец доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

"Это не первый петербуржец, которого доставили к нам с травмами из-за рубежа. Правительство города уже проводило подобные спасательные операции", — отметил заместитель директора по клинической работе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Дмитрий Кандыба.

Несчастный случай с Полиной произошёл на Бали в январе. Девушка долгое время находилась в местной больнице без сознания и была подключена к ИВЛ. Родственники пострадавшей просили о помощи, чтобы перевезти Полину в Россию, поскольку балийские врачи не давали никакой гарантии, что вообще смогут спасти её.