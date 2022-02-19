Захарова: Запад резко забыл о правах человека в ситуации с Донбассом

По её словам, если иностранные политики будут продолжать "не замечать" тяжёлое положение жителей республик, то они станут соучастниками преступлений против человечности, которые совершает Киев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости защиты мирных жителей, а также инфраструктуры Донбасса и обвинила западные страны в игнорировании этой проблемы. Дипломат напомнила, что "цивилизованные демократы" постоянно твердят о том, что ставят вопросы защиты прав человека выше остальных проблем, но на деле это вовсе не так.

"Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека? Как запамятовали волшебные слова, которые позволяли им нарушать законы суверенных стран и международное право, — "гражданское население", "инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность", "старики и дети", "женщины и девочки", "обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов" и так далее", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

По её словам, если страны Запада будут продолжать "не замечать" тяжёлое положение жителей в республиках Донбасса, то они станут соучастниками преступлений против человечности, которые совершают киевские власти. Представитель МИД РФ подчеркнула, что людям в ДНР и ЛНР нужна реальная, а не мнимая помощь и поддержка.