Захарова: Запад резко забыл о правах человека в ситуации с Донбассом
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
По её словам, если иностранные политики будут продолжать "не замечать" тяжёлое положение жителей республик, то они станут соучастниками преступлений против человечности, которые совершает Киев.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости защиты мирных жителей, а также инфраструктуры Донбасса и обвинила западные страны в игнорировании этой проблемы. Дипломат напомнила, что "цивилизованные демократы" постоянно твердят о том, что ставят вопросы защиты прав человека выше остальных проблем, но на деле это вовсе не так.
"Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека? Как запамятовали волшебные слова, которые позволяли им нарушать законы суверенных стран и международное право, — "гражданское население", "инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность", "старики и дети", "женщины и девочки", "обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов" и так далее", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
По её словам, если страны Запада будут продолжать "не замечать" тяжёлое положение жителей в республиках Донбасса, то они станут соучастниками преступлений против человечности, которые совершают киевские власти. Представитель МИД РФ подчеркнула, что людям в ДНР и ЛНР нужна реальная, а не мнимая помощь и поддержка.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
В результате 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более десяти тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.