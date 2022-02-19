Военком ЛНР приказал военнослужащим срочно прибыть в мобилизационные пункты

Также руководителям организаций и владельцам транспортных средств в ЛНР необходимо в сроки доставить в указанные пункты автомобильную, дорожно-строительную и прочую технику в исправном состоянии.

Военный комиссар Луганской Народной Республики приказал военнообязанным срочно отправляться в мобилизационные пункты. Соответствующий приказ опубликован на сайте Народной милиции ЛНР.

"Имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки отделов военкомата по административно-территориальным единицам явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках", — говорится в распоряжении.

Это касается всех офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса, находящихся на ПМЖ в республике. Уточняется, что в случае "неполучения персональных повесток нужно прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях". Военным запаса, временно проживающим в ЛНР, приказано отправиться в места постоянного проживания.

"Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории ЛНР, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях", — уточняется в документе.

Кроме того, руководителям организаций и владельцам транспортных средств в ЛНР необходимо в сроки доставить в указанные пункты автомобильную, дорожно-строительную и прочую технику в исправном состоянии согласно нарядам военкомата.