Глава администрации Донецка Кулемзин сообщил об анонимных угрозах "минирования"
В сообщениях говорится, что взрывы могут произойти в отеле "Шахтар плаза", отеле "Доминик" и нескольких жилых комплексах в северной части города.
Власти Донецка оповестили о получении анонимных сообщений о минировании зданий в Киевском районе города. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
"Поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе: проспект Титова, 15 (отель "Шахтар плаза"), улица Артёма, 142 а (отель "Доминик"), жилые комплексы: "Замковый", "Панорамный", "Европейский", "Евроград", — написал он.
Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов рассказал, как Киев пытается запугать жителей Донбасса. Он отметил, что за час до взрыва в центре Донецка местным стали приходить СМС о том, что в Россию пускают якобы только по паспортам РФ. До этого также были заявления о "минировании" школ.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
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