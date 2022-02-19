Глава администрации Донецка Кулемзин сообщил об анонимных угрозах "минирования"

В сообщениях говорится, что взрывы могут произойти в отеле "Шахтар плаза", отеле "Доминик" и нескольких жилых комплексах в северной части города.

Власти Донецка оповестили о получении анонимных сообщений о минировании зданий в Киевском районе города. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

"Поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе: проспект Титова, 15 (отель "Шахтар плаза"), улица Артёма, 142 а (отель "Доминик"), жилые комплексы: "Замковый", "Панорамный", "Европейский", "Евроград", — написал он.

Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов рассказал, как Киев пытается запугать жителей Донбасса. Он отметил, что за час до взрыва в центре Донецка местным стали приходить СМС о том, что в Россию пускают якобы только по паспортам РФ. До этого также были заявления о "минировании" школ.