В Подмосковье подготовят около 1,5 тысячи мест для беженцев из Донбасса
Губернатор заверил, что им будет предоставлено всё необходимое внимание и поддержка, обеспечатся достойные условия проживания. К приёму готовятся санатории, детские лагеря, спортивные базы.
Власти Московской области готовы принять около 1,5 тысячи беженцев из Донбасса. Количество мест может быть увеличено при необходимости. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Московская область готова принять беженцев из Донбасса. <...> Всего в регионе на сегодня планируется разместить примерно 1,5 тысячи человек. В дальнейшем, если потребуется, будут подготовлены дополнительные места", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что "Мострансавто" предоставит автобусы для встречи людей и доставки их до пунктов временного проживания.
"Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Всё это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей — тоже не в наших традициях", — приводятся слова губернатора региона Андрея Воробьёва.
Он добавил, что беженцам будет предоставлено всё необходимое внимание и поддержка, обеспечатся достойные условия проживания. Для этого отданы все распоряжения, к приёму готовятся санатории, детские лагеря, спортивные базы.
Ранее Лайф сообщал, что условия для пребывания в РФ жителей Донбасса будут созданы минимум на две недели. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что "количество людей огромно". Он добавил, что для размещения беженцев будут задействованы не только территории Южного федерального округа, но и ЦФО.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Сегодня утром губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в регионе режим ЧС. Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным.
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