В Подмосковье подготовят около 1,5 тысячи мест для беженцев из Донбасса

Губернатор заверил, что им будет предоставлено всё необходимое внимание и поддержка, обеспечатся достойные условия проживания. К приёму готовятся санатории, детские лагеря, спортивные базы.

Власти Московской области готовы принять около 1,5 тысячи беженцев из Донбасса. Количество мест может быть увеличено при необходимости. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Московская область готова принять беженцев из Донбасса. <...> Всего в регионе на сегодня планируется разместить примерно 1,5 тысячи человек. В дальнейшем, если потребуется, будут подготовлены дополнительные места", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что "Мострансавто" предоставит автобусы для встречи людей и доставки их до пунктов временного проживания.

"Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Всё это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей — тоже не в наших традициях", — приводятся слова губернатора региона Андрея Воробьёва.

Он добавил, что беженцам будет предоставлено всё необходимое внимание и поддержка, обеспечатся достойные условия проживания. Для этого отданы все распоряжения, к приёму готовятся санатории, детские лагеря, спортивные базы.