На пути автобусов с эвакуированными жителями ЛНР обнаружено взрывное устройство
Силовики республики заявили, что взрывчатку нашли недалеко от города Молодогвардейска в районе моста, по которому эвакуационные автобусы направляются в сторону пункта пропуска Изварино.
На шоссе, по которому на автобусах отправляются на территорию России эвакуированные жители ЛНР, было найдено взрывное устройство. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, оно обнаружено под мостом.
"Правоохранители ЛНР обнаружили взрывное устройство под мостом на шоссе, по которому автобусами эвакуируют людей в РФ", — указано в сообщении.
По данным "Интерфакса", в силовых структурах республики сообщили, что взрывчатку нашли недалеко от города Молодогвардейска в районе моста, по которому эвакуационные автобусы направляются в сторону пункта пропуска Изварино.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
Обложка © ТАСС / Эрик Романенко