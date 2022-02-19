На пути автобусов с эвакуированными жителями ЛНР обнаружено взрывное устройство

Силовики республики заявили, что взрывчатку нашли недалеко от города Молодогвардейска в районе моста, по которому эвакуационные автобусы направляются в сторону пункта пропуска Изварино.

На шоссе, по которому на автобусах отправляются на территорию России эвакуированные жители ЛНР, было найдено взрывное устройство. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, оно обнаружено под мостом.

"Правоохранители ЛНР обнаружили взрывное устройство под мостом на шоссе, по которому автобусами эвакуируют людей в РФ", — указано в сообщении.