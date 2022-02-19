Столтенберг: Если Россия хочет меньше НАТО у своей границы, она получит больше
Желание Москвы разделить Североатлантический альянс фактически приведёт лишь к более сплочённому блоку, заявил генеральный секретарь. Он ещё раз призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Twitter / Jens Stoltenberg
Россия получит большую численность Североатлантического альянса на своей границе, если её целью является уменьшение присутствия блока. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Выступая на Мюнхенской конференции, он заметил, что если Москва желает разделить альянс, то фактически получит лишь более сплочённый блок.
"А если Россия хочет меньше НАТО у своих границ, она получит обратное — она получит больше НАТО", — добавил генсек.
Столтенберг вновь призвал Россию отвести войска от границы с Украиной и начать дипломатические переговоры для урегулирования кризиса. По его словам, "никогда не поздно отступить и прекратить готовиться к войне".
Напомним, журнал Spiegel ранее нашёл документы об обещании НАТО не расширяться на восток. Еженедельник ссылается на архивные материалы, обнаруженные американским политологом, доцентом Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. В них говорится о результатах переговоров.