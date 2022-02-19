Главы МИД стран "Большой семёрки" поддержали Украину
Страны – участницы объединения договорились не терять контакты по ситуации вокруг Незалежной. Также в G7 подчеркнули, что готовы к разным сценариям, а "война в Европе стала бы самым плохим".
Участники "Большой семёрки" поддержали Украину и договорились и дальше не терять контакты по этой теме. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи с коллегами в Мюнхене.
"Мы встретились сегодня, чтобы выразить солидарность с Украиной. Мы видим серьёзный кризис в вопросах безопасности, мы — представители G7 — находимся на стороне Украины", — сказала она журналистам.
Бербок добавила, что страны – участницы объединения договорились поддерживать контакт по этому вопросу. Также она подчеркнула, что страны G7 готовы к разным сценариям, а "война в Европе стала бы самым плохим, и мы делаем всё, чтобы её избежать".
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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