Главы МИД стран "Большой семёрки" поддержали Украину

Участники "Большой семёрки" поддержали Украину и договорились и дальше не терять контакты по этой теме. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи с коллегами в Мюнхене.

"Мы встретились сегодня, чтобы выразить солидарность с Украиной. Мы видим серьёзный кризис в вопросах безопасности, мы — представители G7 — находимся на стороне Украины", — сказала она журналистам.