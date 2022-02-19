В "Единой России" сообщили о привлечении волонтёров к оказанию помощи жителям Донбасса

Сейчас в рамках акции #МыВместе в ростовском штабе гумпомощи работают Российский Красный Крест, ОНФ и "Молодёжка ОНФ", а также Всероссийский студенческий корпус спасателей, ЕР и "Молодая гвардия".

Добровольцы волонтёрских организаций России подключаются к оказанию необходимой помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в своём инстаграме заместитель руководителя фракции от партии "Единая Россия" депутат от Воронежской области Игорь Кастюкевич.

"Так происходит в зонах ЧС, так будет теперь. С врио главы МЧС Александром Чуприяном проговорили те направления, где молодёжный волонтёрский корпус, состоящий из "Молодёжки ОНФ", МГЕР и волонтёрской роты, будет максимально полезным. Работаем", — заявил он.

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что на базе волонтёрского центра Донского ГТУ в Ростове-на-Дону открыт штаб по сбору гуманитарной помощи. По его словам, беженцев необходимо обеспечить детским питанием и водой, а также организовать психологическую помощь.

"В рамках акции #МыВместе в штабе работают Российский Красный Крест, ОНФ и "Молодёжка ОНФ", Всероссийский студенческий корпус спасателей, "Единая Россия" и МГЕР. Ужасные события. Людям приходится бежать из своих домов. Но всем, кто приедет в Россию, будет оказана максимальная помощь. Своих не бросаем!" — написал он в своём телеграм-канале.

Также помочь беженцам из Донбасса готовы в Российском детском фонде. По словам председателя фонда Дмитрия Лиханова, филиал РДФ в Ростовской области "выступит логистическим центром для сбора и выдачи нуждающимся гуманитарной помощи".