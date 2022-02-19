В "Единой России" сообщили о привлечении волонтёров к оказанию помощи жителям Донбасса
Сейчас в рамках акции #МыВместе в ростовском штабе гумпомощи работают Российский Красный Крест, ОНФ и "Молодёжка ОНФ", а также Всероссийский студенческий корпус спасателей, ЕР и "Молодая гвардия".
Добровольцы волонтёрских организаций России подключаются к оказанию необходимой помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в своём инстаграме заместитель руководителя фракции от партии "Единая Россия" депутат от Воронежской области Игорь Кастюкевич.
"Так происходит в зонах ЧС, так будет теперь. С врио главы МЧС Александром Чуприяном проговорили те направления, где молодёжный волонтёрский корпус, состоящий из "Молодёжки ОНФ", МГЕР и волонтёрской роты, будет максимально полезным. Работаем", — заявил он.
Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что на базе волонтёрского центра Донского ГТУ в Ростове-на-Дону открыт штаб по сбору гуманитарной помощи. По его словам, беженцев необходимо обеспечить детским питанием и водой, а также организовать психологическую помощь.
"В рамках акции #МыВместе в штабе работают Российский Красный Крест, ОНФ и "Молодёжка ОНФ", Всероссийский студенческий корпус спасателей, "Единая Россия" и МГЕР. Ужасные события. Людям приходится бежать из своих домов. Но всем, кто приедет в Россию, будет оказана максимальная помощь. Своих не бросаем!" — написал он в своём телеграм-канале.
Также помочь беженцам из Донбасса готовы в Российском детском фонде. По словам председателя фонда Дмитрия Лиханова, филиал РДФ в Ростовской области "выступит логистическим центром для сбора и выдачи нуждающимся гуманитарной помощи".
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия отправила молодёжный актив в Ростовскую область для помощи беженцам из Донбасса. Группа сформирована из представителей "Молодой гвардии" "Единой России", "Молодёжки ОНФ" и волонтёрской бригады. В её состав входят врачи, юристы, специалисты муниципального и госуправления.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения.
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