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19 февраля, 14:24

Путин выразил соболезнования королю Испании из-за затонувшего рыболовецкого судна

Российский лидер также попросил монарха передать слова искреннего сочувствия и поддержки близким погибших членов экипажа. Напомним, что жертвами трагедии стал 21 человек, лишь троим удалось выжить.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королю Испании Филиппу VI в связи с крушением рыболовецкого судна Villa de Pitanxo у берегов Канады. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Ваше Величество, примите соболезнования в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады", — говорится в послании.

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Российский лидер также попросил испанского монарха передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших членов экипажа.

Напомним, испанское рыболовецкое судно Villa de Pitanxo потерпело крушение и затонуло недалеко от канадского острова Ньюфаундленд 15 февраля. На его борту находилось 24 человека, в том числе 16 испанцев, пять перуанцев и трое уроженцев Ганы. Спасатели нашли трёх выживших моряков, также было обнаружено девять тел погибших, а двенадцать человек пропали без вести. Причины произошедшего кораблекрушения ещё не установлены.

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Ранее Лайф рассказывал, что мощная волна разбила стёкла парома на Эльбе и затопила салон ледяной водой. В результате три пассажира пострадали, двое мужчин и женщина. Одному из них понадобилась госпитализация.

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Наталья Исакова

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