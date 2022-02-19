Путин выразил соболезнования королю Испании из-за затонувшего рыболовецкого судна

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королю Испании Филиппу VI в связи с крушением рыболовецкого судна Villa de Pitanxo у берегов Канады. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Ваше Величество, примите соболезнования в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады", — говорится в послании.

Российский лидер также попросил испанского монарха передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших членов экипажа.

Напомним, испанское рыболовецкое судно Villa de Pitanxo потерпело крушение и затонуло недалеко от канадского острова Ньюфаундленд 15 февраля. На его борту находилось 24 человека, в том числе 16 испанцев, пять перуанцев и трое уроженцев Ганы. Спасатели нашли трёх выживших моряков, также было обнаружено девять тел погибших, а двенадцать человек пропали без вести. Причины произошедшего кораблекрушения ещё не установлены.