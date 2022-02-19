В МИД назвали неприемлемыми слова Шольца о смехотворности заявлений о геноциде в Донбассе
В ведомстве уточнили, что, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и человеконенавистнической идеологии, не немецким руководителям смеяться над подобными вопросами.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о смехотворности слов о геноциде в Донбассе неприемлемы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
"Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии", — приводит заявление пресс-службы ведомства ТАСС.
Напомним, канцлер ФРГ Шольц, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что полностью не согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что Киев сегодня проводит политику геноцида в Донбассе, назвав это высказывание смешным. Политик считает, что данное понятие нельзя применять к тому, что сейчас происходит в ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что необходимо принимать целостность и суверенитет Украины.
Президент России Владимир Путин назвал геноцидом события, происходящие в Донбассе, на пресс-конференции в Кремле по итогам переговоров с Шольцем. Лидер РФ отметил, что большинство россиян сочувствуют жителям региона, поддерживают их и надеются, что обстановка там "коренным образом изменится в лучшую для них сторону".
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