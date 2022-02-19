Шольц призвал к диалогу с Россией для урегулирования отношений

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к урегулированию разногласий с Россией с помощью диалога, в том числе и в "нормандском формате". Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Для этого мы используем все переговорные каналы: Совет Россия – НАТО, который за много лет впервые состоялся, ОБСЕ", — подчеркнул Шольц, однако добавил, что решающим для урегулирования конфликта на Украине остаётся "нормандский формат".

Канцлер уточнил, что у Евросоюза и России имеются противоречия по вопросам безопасности, но всё ещё остаётся пространство для диалога. И одной из задач ЕС, по его мнению, является поиск "ходов, которые вели бы к переговорам".

От диалога с Москвой не следует ожидать быстрых результатов, предупредил Шольц. Однако именно переговоры могут прекратить кризисную динамику, считает он.