Шольц призвал к диалогу с Россией для урегулирования отношений
Канцлер уточнил, что у ЕС и РФ имеются противоречия по вопросам безопасности, но всё ещё остаётся пространство для диалога. И одной из задач ЕС является поиск "ходов, которые вели бы к переговорам".
Олаф Шольц. Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к урегулированию разногласий с Россией с помощью диалога, в том числе и в "нормандском формате". Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
"Для этого мы используем все переговорные каналы: Совет Россия – НАТО, который за много лет впервые состоялся, ОБСЕ", — подчеркнул Шольц, однако добавил, что решающим для урегулирования конфликта на Украине остаётся "нормандский формат".
Канцлер уточнил, что у Евросоюза и России имеются противоречия по вопросам безопасности, но всё ещё остаётся пространство для диалога. И одной из задач ЕС, по его мнению, является поиск "ходов, которые вели бы к переговорам".
От диалога с Москвой не следует ожидать быстрых результатов, предупредил Шольц. Однако именно переговоры могут прекратить кризисную динамику, считает он.
"Нам нужно как можно больше поддерживать дипломатию, но не быть при этом наивными", — заключил немецкий канцлер.
Напомним, 15 февраля Олаф Шольц посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер подчеркнул, что РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности, а также заявил, что РФ не позволит затянуть переговоры по этой теме.