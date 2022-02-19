НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 13:25

Ставший мемом длинный овальный стол в Кремле был изготовлен в Италии 25 лет назад

Находится эта мебель на балансе Управления делами Президента РФ, а пресс-секретарь руководителя органа Елена Крылова также назвала точные размеры стола: пять метров в длину и 2,15 метра — в ширину.

<p>Переговоры Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67772/photos/67592" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Переговоры Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Фото © Kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин принимает некоторых зарубежных гостей в Кремле за длинным овальным столом. Как рассказала пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова, этот предмет мебели был изготовлен на заказ в Италии более четверти века назад.

"Овальный стол используется с 1996 года, он был изготовлен на заказ в Италии", — приводит её слова ТАСС.

Длинный стол, за которым встретились Путин и Макрон, разошёлся на мемы, и вот лучшие из них

Длинный стол, за которым встретились Путин и Макрон, разошёлся на мемы, и вот лучшие из них

Крылова также назвала точные размеры мебели: пять метров в длину и 2,15 метра — в ширину. Кроме того, пресс-секретарь заметила, что стол, как и другие предметы интерьера, находится на балансе Управления делами Президента РФ. В документах он значится как "стол для заседаний, белый левкас, овальный".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему Путин проводит переговоры с некоторыми гостями за длинным столом. По его словам, такие решения принимаются исключительно из-за эпидемиологических мер, а также отсутствия практики обмена тестами на ковид с разными странами.

Никита Могилев
  • Новости
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1