Ставший мемом длинный овальный стол в Кремле был изготовлен в Италии 25 лет назад
Находится эта мебель на балансе Управления делами Президента РФ, а пресс-секретарь руководителя органа Елена Крылова также назвала точные размеры стола: пять метров в длину и 2,15 метра — в ширину.
Переговоры Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Фото © Kremlin.ru
Российский президент Владимир Путин принимает некоторых зарубежных гостей в Кремле за длинным овальным столом. Как рассказала пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова, этот предмет мебели был изготовлен на заказ в Италии более четверти века назад.
"Овальный стол используется с 1996 года, он был изготовлен на заказ в Италии", — приводит её слова ТАСС.
Крылова также назвала точные размеры мебели: пять метров в длину и 2,15 метра — в ширину. Кроме того, пресс-секретарь заметила, что стол, как и другие предметы интерьера, находится на балансе Управления делами Президента РФ. В документах он значится как "стол для заседаний, белый левкас, овальный".
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему Путин проводит переговоры с некоторыми гостями за длинным столом. По его словам, такие решения принимаются исключительно из-за эпидемиологических мер, а также отсутствия практики обмена тестами на ковид с разными странами.