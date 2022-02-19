Ставший мемом длинный овальный стол в Кремле был изготовлен в Италии 25 лет назад

Российский президент Владимир Путин принимает некоторых зарубежных гостей в Кремле за длинным овальным столом. Как рассказала пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова, этот предмет мебели был изготовлен на заказ в Италии более четверти века назад.

"Овальный стол используется с 1996 года, он был изготовлен на заказ в Италии", — приводит её слова ТАСС.

Крылова также назвала точные размеры мебели: пять метров в длину и 2,15 метра — в ширину. Кроме того, пресс-секретарь заметила, что стол, как и другие предметы интерьера, находится на балансе Управления делами Президента РФ. В документах он значится как "стол для заседаний, белый левкас, овальный".