Bloomberg: Meta выбыла из первой десятки самых дорогих компаний в мире

Meta Platforms, которая владеет Facebook, выбыла из списка крупнейших компаний мира по рыночной стоимости. Как сообщает Bloomberg, её капитализация упала до 565 млрд долларов.

В сентябре детище Цукерберга было шестым в мире. Однако за несколько месяцев компания потеряла почти половину своей рыночной стоимости. Общий ущерб Meta превышает капитализацию всех, кроме восьми компаний, в индексе S&P 500, указали в агентстве. Теперь организация занимает 11-е место, уступая китайской компании Tencent Holdings. А на шестом месте находится Tesla, которую основал Илон Маск.

Лидером топ-10 остаётся Apple, её рыночная стоимость составляет 2,8 трлн долларов. Вторую и третью позиции заняли Microsoft (2,2 трлн долларов) и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco (2 трлн долларов).