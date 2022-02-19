Глава ОКР подтвердил, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии ОИ

Глава ОКР объявил Александра Большунова знаменосцем сборной России на закрытии Игр в Пекине. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России

Российский лыжник Александр Большунов станет знаменосцем нашей команды на закрытии Олимпиады в Пекине. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Я хочу от лица всей нашей олимпийской делегации, после консультаций со всеми тренерами и спортсменами, объявить, что Александр Большунов — наш знаменосец на закрытии Игр", — заявил Поздняков.