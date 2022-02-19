Глава ОКР подтвердил, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии ОИ
Наш спортсмен завоевал три золотые медали на Играх, добавив к ним серебро и бронзу.
Глава ОКР объявил Александра Большунова знаменосцем сборной России на закрытии Игр в Пекине. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России
Российский лыжник Александр Большунов станет знаменосцем нашей команды на закрытии Олимпиады в Пекине. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.
"Я хочу от лица всей нашей олимпийской делегации, после консультаций со всеми тренерами и спортсменами, объявить, что Александр Большунов — наш знаменосец на закрытии Игр", — заявил Поздняков.
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Ранее Лайф сообщал, что лыжник Александр Большунов принёс России шестое золото на Играх в Пекине. Серебро в гонке на 30 километров забрал Иван Якимушкин. Добавим, что всего на Олимпиаде Большунов выиграл три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.