NI: Переброска в Германию американских истребителей F-35 поможет в сдерживании России

Развёрнутые на базе ВВС США в Германии американские истребители F-35 станут значительным преимуществом для стран НАТО в сдерживании "агрессии" России в сторону Украины. Об этом пишет Крис Осборн в статье для журнала The National Interest.

Согласно данным издания, истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Spangdahlem в Германии, что "повысит боеготовность, укрепит позиции коллективной обороны НАТО и ещё больше расширит возможности интеграции авиации со странами-союзниками и партнёрами".

Автор статьи подчёркивает, что присутствие F-35 на близком расстоянии, вероятно, способно изменить "динамику силы и стратегический расчёт". В случае необходимости истребители можно направить против Российской армии, считает он.

"Маловероятно, что российские истребители-невидимки Су-57 смогут сравниться с F-35, которыми управляют ВВС стран НАТО", — пишет Осборн.

Он также добавил, что присутствие этих истребителей значительно снижает вероятность того, что президент России Владимир Путин задумается о "нападении" на Североатлантический альянс или Восточную Европу.