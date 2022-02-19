NI: Переброска в Германию американских истребителей F-35 поможет в сдерживании России
По мнению автора статьи, их присутствие значительно снижает вероятность того, что президент России Владимир Путин задумается о "нападении" на Североатлантический альянс или Восточную Европу.
Развёрнутые на базе ВВС США в Германии американские истребители F-35 станут значительным преимуществом для стран НАТО в сдерживании "агрессии" России в сторону Украины. Об этом пишет Крис Осборн в статье для журнала The National Interest.
Согласно данным издания, истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Spangdahlem в Германии, что "повысит боеготовность, укрепит позиции коллективной обороны НАТО и ещё больше расширит возможности интеграции авиации со странами-союзниками и партнёрами".
Автор статьи подчёркивает, что присутствие F-35 на близком расстоянии, вероятно, способно изменить "динамику силы и стратегический расчёт". В случае необходимости истребители можно направить против Российской армии, считает он.
"Маловероятно, что российские истребители-невидимки Су-57 смогут сравниться с F-35, которыми управляют ВВС стран НАТО", — пишет Осборн.
Он также добавил, что присутствие этих истребителей значительно снижает вероятность того, что президент России Владимир Путин задумается о "нападении" на Североатлантический альянс или Восточную Европу.
Ранее Лайф сообщал, что обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
F-35 Lightning II ВВС США. Фото © Shutterstock